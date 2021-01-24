В Израиле начали вакцинировать школьников от COVID-19 [ Редактировать ]
В Израиле 24 января начали вакцинировать от коронавируса школьников, несмотря на то, что они сейчас не учаться из-за локдауна в стране. Об этом сообщает Times of Israel.
По данным СМИ, вакцинируют детей в возрасте от 16 до 18 лет.
Важно, что для того, чтобы школьнику получить укол нужно обязательное согласие родителей.
Стоит отметить, что генеральный директор израильского министерства здравоохранения Хези Леви принял решение вакцинировать от COVID-19 учащихся в возрасте 16−18 лет чтобы дать им шанс очно сдать вступительные экзамены.
В Израиле уже сегодня первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2,5 миллиона человек, более четверти от девятимиллионного населения страны. 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.
Как ранее сообщалось, в Египте 24 января началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.
Напомним, в Швейцарии 23 декабря стартовала массовая вакцинация населения препаратами Pfizer, BioNTech и Moderna. Привились на сегодня порядка 170 тысяч человек при населении страны свыше 8,6 миллиона. В Швейцарии насчитывается более 509 тысяч заболевших коронавирусом с начала эпидемии, из них скончались 8 345 пациентов.
Читайте также, в США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
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