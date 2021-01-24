В Израиле 24 января начали вакцинировать от коронавируса школьников, несмотря на то, что они сейчас не учаться из-за локдауна в стране. Об этом сообщает Times of Israel.

По данным СМИ, вакцинируют детей в возрасте от 16 до 18 лет.

Важно, что для того, чтобы школьнику получить укол нужно обязательное согласие родителей.

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Стоит отметить, что генеральный директор израильского министерства здравоохранения Хези Леви принял решение вакцинировать от COVID-19 учащихся в возрасте 16−18 лет чтобы дать им шанс очно сдать вступительные экзамены.

В Израиле уже сегодня первую дозу вакцины от коронавируса получили более 2,5 миллиона человек, более четверти от девятимиллионного населения страны. 973 тысячи человек уже получили и вторую дозу.

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Как ранее сообщалось, в Египте 24 января началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

Напомним, в Швейцарии 23 декабря стартовала массовая вакцинация населения препаратами Pfizer, BioNTech и Moderna. Привились на сегодня порядка 170 тысяч человек при населении страны свыше 8,6 миллиона. В Швейцарии насчитывается более 509 тысяч заболевших коронавирусом с начала эпидемии, из них скончались 8 345 пациентов.

Читайте также, в США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.

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