В настоящее время институт Пастера продолжает разработку препаратов от COVID-19/ фото: РБК

Французский научно-исследовательский институт имени Луи Пастера принял решение о прекращении разработки вакцины от коронавирусной инфекции.

Столь резкое решение было принято в связи с плохой эффективностью препарата во время испытаний. Вакцина разрабатывалась в кооперированием с компанией Merck&Co.

При первых испытаниях на людях предполагаемая вакцина хорошо переносилась, но вызывала иммунные ответы, которые были хуже, чем у людей, выздоровевших естественным путем, и по сравнению с теми, которые наблюдались при использовании разрешенных вакцин.

Отмечается, что в настоящее время институт Пастера продолжает разработку препаратов от COVID-19, а также вакцин-кандидатов, а также оказывать всяческую поддержку в борьбе с опасной инфекцией.

Читайте также, Министерство здравоохранения Германии рассчитывает, что европейские регуляторные органы выдадут разрешение на применение в Евросоюзе вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Кроме того, Pfizer предоставит 40 млн доз COVID-вакцины бедным странам. В компании отказались назвать стоимость контракта, а сама фирма намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.