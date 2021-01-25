Франция лишилась собственного источника спасения от коронавируса [ Редактировать ]
Французский научно-исследовательский институт имени Луи Пастера принял решение о прекращении разработки вакцины от коронавирусной инфекции.
Столь резкое решение было принято в связи с плохой эффективностью препарата во время испытаний. Вакцина разрабатывалась в кооперированием с компанией Merck&Co.
При первых испытаниях на людях предполагаемая вакцина хорошо переносилась, но вызывала иммунные ответы, которые были хуже, чем у людей, выздоровевших естественным путем, и по сравнению с теми, которые наблюдались при использовании разрешенных вакцин.
Отмечается, что в настоящее время институт Пастера продолжает разработку препаратов от COVID-19, а также вакцин-кандидатов, а также оказывать всяческую поддержку в борьбе с опасной инфекцией.
Читайте также, Министерство здравоохранения Германии рассчитывает, что европейские регуляторные органы выдадут разрешение на применение в Евросоюзе вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
Кроме того, Pfizer предоставит 40 млн доз COVID-вакцины бедным странам. В компании отказались назвать стоимость контракта, а сама фирма намерена начать поставки в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.
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