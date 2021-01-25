Программа проведения иммунизации населения должна быть детальной и понятной/ фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание главам областей подготовить план вакцинации граждан. Он должен быть очень детальным.

Международные переговоры о закупке препарата от COVID-19 находятся на финальной стадии. При этом, Украина положительно оценила результаты судьбоносных переговоров. Программа проведения иммунизации населения должна быть детальной и понятной.

Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданные электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределение поставок.

Отмечается, что Зеленский поручил провести анализ ситуации с тему, кто переборол коронавирусную инфекцию для определения времени начала вакцинации.

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Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.

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