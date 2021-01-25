Евросоюз разрешает использование третьей вакцины от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: AstraZeneca
Министерство здравоохранения Германии рассчитывает, что европейские регуляторные органы выдадут разрешение на применение в Евросоюзе вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в конце текущей недели. Об этом 25 января заявил представитель ведомства на брифинге, сообщает ТАСС.
Мы ожидаем допуска (вакцины) AstraZeneca в эту пятницу (29 января - ред.). В таком случае в феврале мы получим несколько миллионов доз.
В августе 2020 года Еврокомиссия заключила соглашение на поставку вакцины AZD1222 с биофармацевтической компанией AstraZeneca. Власти Евросоюза заказали до 400 млн доз.
Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Население блока составляет около 450 млн человек.
Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19. Контракты подписаны с компаниями BioNTech - Pfizer, AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.
На данный момент в ЕС сертифицированы лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить в Евросоюз 460 млн доз, а позднее - еще 300 млн.
Вакцину необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели. Это означает, что для вакцинации всего населения Евросоюза нужно менее 1 млрд доз.
Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech.
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