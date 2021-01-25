У Харкові помер постраждалий пожежі в притулку для літніх людей [ Редактировать ]
У Харкові помер пенсіонер, який минулого тижня постраждав у пожежі в притулку для літніх людей. Йому було 80 років, - повідомили у пресслужбі міської ради. Ще четверо потерпілих перебувають у паліативному відділенні лікарні №17.
Нагадаю, у четвер у приватному хоспісі сталась пожежа. На той час у будинку мешкало 33 людини, 15 - загинули, п'ятьох - ушпиталили. Місцева влада заявила, що за цією адресою офіційно не зареєстровано жодної установи соцзахисту.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення вимог пожежної безпеки". Того дня затримали власника будинку, орендаря із дружиною, які керували хоспісом, та адміністратора. У суботу суд обрав усім чотирьом запобіжний захід - тримання під вартою.
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У Харкові сьогодні день жалоби. Напередодні там сталася пожежа у приватному хоспісі для літніх людей, внаслідок якої 15 мешканців притулку загинули у вогні. Ще п'ятеро, яким удалося вижити, наразі у лікарнях міста