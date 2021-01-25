У Лондоні сталось чимало аварій через снігопад [ Редактировать ]
Британію засипало снігом. У передмісті Лондона через негоду чимало аварій. Синоптики порадили автомобілістам без потреби не виїжджати з дому власним транспортом. Натомість жителі британської столиці втішаються зимовими розвагами, бо морози там - рідкість.
Не до вподоби холоднеча хіба що бегемотам у лондонському зоопарку - не захотіли й носа потикати на вулицю. А пінгвіни, видри і горили залюбки бавилися під снігопадом.
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Натомість жителі британської столиці втішаються зимовими розвагами, бо морози там рідкість. Не до вподоби холоднеча стала хіба що бегемотам у лондонському зоопарку не захотіли й носа потикати на вулицю
В результате ДТП есть пострадавшие
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У передмісті Лондона через негоду чимало аварій. Синоптики порадили автомобілістам без потреби не виїжджати з дому власним транспортом.
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