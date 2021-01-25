В Украине впервые зафиксировали случай хантавируса [ Редактировать ]
В Украине, во Львовской области, впервые зафиксирован случай заражения хантавирусом. Об этом рассказала главный санитарный врач Львовской области Наталия Тимко.
Болезнь подтвердили у жителя Дрогобычского района.
У мужчины была высокая температура, поэтому он обратился к медикам.
Также у него было:
- уменьшение количества мочи,
- боль в пояснице, мышцах, что свидетельствовало о вероятной геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
Как пояснила Тимко, эта лихорадка вызывается хантавирусом. У мужчины взяли анализы для исследования и отправили в лабораторию Киева. Лаборатория подтвердила, что мужчина инфицировался хантавирусом.
До сих пор такого заболевания во Львовской области не было.
Заразиться хантавирусом можно через контакты с крысами или вдыхание испарений от выделений грызунов. Хантавирус очень редко передается от человека к человеку.
Где именно произошло заражение, неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс.
Ранее мы писали о том, что в Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом. Смертельный случай был выявлен у мужчины из китайской провинции Юньнань, который скончался, когда возвращался на работу в автобусе.
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