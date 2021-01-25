Після лютих морозів теплові рекорди. У Києві минулої доби зафіксували історичний температурний максимум для цього дня плюс 4,5 градуси. Це на десять градусів вище кліматичної норми і відповідає показникам не січня, а листопада.

Найбільше через аномальну погоду зараз потерпає Закарпаття. Там уже добу не припиняється дощ із мокрим снігом. Водою залило будинки і дороги. А подекуди дошкуляє ще й ожеледиця. Наслідки негоди бачила Мар'яна Мартин.

Затопило. У селі Чорноголова дощ не припинявся із вчорашнього вечора.

Михайло Ходанич, житель с. Чорноголова:

Отпулночи паде дощ, з рана начав подати сніг падати і видите всьо затопило.

Юрій веде нас до підтопленої хати. Каже, тільки но почала спадати вода.

Юрій Іванцик, житель с. Чорноголова:

Але вже ця стіна як води теперка набирать і то шо з того? Дальше вже захожу позирайте так само. Диван у воді є я даже не встиг нічого зробити, то так вода йшла стульці то всьо, я такой нич і не кивав.

Води по кісточки і у кухні та підвалі Михайла Ганчина. Чоловік годину черпає воду відром.

Михайло Ганчин, житель с. Чорноголова:

Що робити. Я вже настелив доски туй попідкладав і всьо. Кілько буду носити. Ба та я воду не перекрию. Вода виходить кулько. Минута ани ниє, а кулько, я вже три відра.

Велика вода підтопила місце компактного проживання ромів у селищі Великий Березний.

Тут залило все: дорогу, хати, городи. На місце виїжджали рятувальники.

Наталія Батир, речниця ДСНС в Закарпатській області:

Вдалося з'ясувати, що підтоплення відбулося внаслідок засміченості підмостового русла потічка. Надалі комунальники прибрали деревні рештки, а також сміття і вода зійшла самопливом.

Довелося рятувальникам відкачувати воду із помешкань в Ужгороді. Система водовідведення не впоралася з інтенсивними опадами, одну з основних доріг міста затопило.

Дорогу затопило і у селі Заріччя. Рятувальники пояснюють, підтоплення відбулися через підняття ґрунтових вод та захаращеність стоків. А поки частину області заливали опади, в іншій падав рясний сніг. Не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод.

Юрій Даш, поліцейський Перечинського райвідділу поліції:

Дотримуватися дистанції, дивитися пильно за зустрічним рухом, так як водії часто цього не дотримуються. Дивитися, щоб в них нічого не сталося не з'їхали ненароком на вашу частину дорогу. Старатися їхати якомога повільніше.

Найближчими днями опади на Закарпатті за прогнозами синоптиків припиняться. Однак сніг повернЕться вже під кінець тижня.