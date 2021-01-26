Моряки перекривають дороги на знак протесту проти хабарів. У портових містах України та Києві відбулися акції незгоди. Їхні учасники вимагають спростити отримання необхідних для виходу в рейс документів.

Зараз чиновники за кожен папірець беруть сотні й навіть тисячі доларів. Тож люди втомилися від постійних поборів і вийшли на вулиці.

Одеса, Київську трасу перекрили десятки моряків. Безперервно ходили по зебрі. Кажуть - розуміють, що акція чинить дискомфорт водіям, які ні в чому не винні. Але іншого варіанту не бачать. На дорогу вийшли через постійні побори з боку транспортних чиновників. Для того, щоб піти в море людина повинна заплатити тисячі гривень хабаря. Іноді суми за необхідні документи вимагають у доларах.

Протестувальник:

Сама идея перекрытия трассы меня не очень радует, и люди тут непричем. Но другого способа сделать так что бы нас услышали, я не знаю. Например сертификат, который нужен всем морякам, даже девушкам официанткам на яхтах НБЖ так называемый. У нас стоил 150 гривен. Сейчас он стоит шесть с половиной тысяч. Что изменилось? Нас стали лучше учить, стали давать новые знания? Нет, ничего не изменилось, та же материальная база.

А ще морські чиновники просто валять на іспитах розповідають моряки. Але сплативши валютний хабар, на екзамен взагалі можна не приходити - документи оформляють миттєво.

Тарас, судовий механік:

Нас просто ріжуть на цих екзаменах кажучи простою мовою. Ставлячи питання, які ми не маємо знати. Тому що це питання які не пов'язані з нашою працею. Тобто мені як судномеханіку ставлять питання про таблиці які були ще за радянських часів складені і вони потрібні для суднобудівників. Які проєктують суди, проєктують механізми. Але я - експлуататор.

Вийшли на протест також і в інших портових містах України. Зокрема в Маріуполі, Херсоні та Ізмаїлі.

А це вже столиця. Протестувальники прийшли під Міністерство інфраструктури. Вимагали узгодити морське законодавство з європейськими стандартами. Кажуть, для хабарників це зменшить можливість впливати на іспити. А ще наполягають на необхідності розігнати так званих агентів. Це люди, які вимагають та носять хабарі від моряків чиновникам.

Дмитро, протестувальник:

В Європи моряки, которые постоянно ходят в море, не здают тесты. Они это подтверждают рабочим стажем. У нас же взяли тест, усложнили его, усложнили его до такой степени что его невозможно сдать.

Олександр, протестувальник:

Це аналогія, якщо згадаєте аналогія по отримуванню номерів при реєстрації. Є посередники, які контактують із інспекцією які виступають тільки для збору коштів, просто посередники і все.

Протестувальники в черговий раз передали свої вимоги міністру Владиславу Кріклію. Сподіваються, що до справи долучиться і президент України.