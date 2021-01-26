ПАРЄ пригрозила Росії "юридичними висновками" через масові арешти [ Редактировать ]
Повноваження росіян у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила українська делегація. Через порушення принципів верховенства права. Ініціативу підтримали 38 представників ПАРЄ. На черзі - обговорення питання.
Поки що Росія може брати участь у сесії Асамблеї.
Також у ПАРЄ пригрозили, цитую, "юридичними висновками" за арешти під час протестів у країні на знак підтримки опозиціонера Олексія Навального.
по теме
Водночас російська делегація у повному складі відмовилася голосувати. А вже після голова делегації - Петро Толстой - повідомив, що росіяни не братимуть участи в жодному з засідань щодо Навального
Політика звинувачують у шахрайстві, за це вже присудили раніше умовний термін. Тепер його можуть замінити на реальний строк ув'язнення - до трьох з половиною років
На Москву тиснутимуть через арешт опозиціонера Олексія Навального, а також жорстокий розгін та затримання мітингувальників, які зібралися на акцію підтримки політика
Напередодні Німеччина припинила дію дозволу на прокладання труб у своїх територіальних водах. Сьогодні ж США запровадили санкції проти російського трубоукладача "Фортуна" та його компанії-власника
Раніше обраний президент США Джо Байден назвав РФ - найбільшою загрозою для США, а газпромівський проєкт "Північний потік 2" - шкідливим для безпеки Європи