Повноваження росіян у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила українська делегація. Через порушення принципів верховенства права. Ініціативу підтримали 38 представників ПАРЄ. На черзі - обговорення питання.

Поки що Росія може брати участь у сесії Асамблеї.

Також у ПАРЄ пригрозили, цитую, "юридичними висновками" за арешти під час протестів у країні на знак підтримки опозиціонера Олексія Навального.