Коронавирус под угрозой: разработан препарат для борьбы с инфекцией [ Редактировать ]
Лекарство "Плитидепсин" способно оказался в 27,5 раз лучше для борьбы с коронавирусной инфекцией, чем ранее использовавшийся "Ремдесивир". Соответствующее исследование провели ученые из США, Великобритании и Испании.
"Плитидепсин" изначально предназначался для борьбы с онкологическими заболеваниями, но в 2020 году ученые записали его как экспериментальный в тестировании лекарств от COVID-19. Стало достоверно известно, что препарат имеет реальное лекарственное значение в борьбе с инфекцией.
Отмечается, что лекарство оказывает влияние на белки клеток, а не самого вируса, что помогает процессу репликации. "Плитидепсин" производится из морских животных асцидий. Еще 2004 году его приняла в работу Европейское агентство лекарственных средств. При этом, в Австралии его используют для борьбы с некоторыми разновидностями меланомы.
Ранее мы писали, что один из разработчиков вещества "Новичок" Леонид Ринк планирует в ближайшее время выпустить противовирусное лекарство. Кроме лечения коронавируса, новый препарат предназначен для борьбы с красной волчанкой, склеродермией, ревматоидным артритом, псориазом, аллергией, лейкозами и заболеваниями легких.
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