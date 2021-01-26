Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими трэвел-шоу "Орел и решка" [ Редактировать ]
Источник: Телеканал "Пятница"
Новыми ведущими трэвел-шоу "Орел и решка" станут российский комик Александр Гудков и укранский певец Иван Дорн. Об этом сообщила пресс-служба телеканала "Пятница!".
Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн - новые ведущие "Орла и решки". В этом году шоу исполняется 10 лет - премьера юбилейного сезона уже 15 февраля.
Ранее сообщалось, что съемки нового сезона планируется начать тогда, когда в мире стабилизируется эпидемиологическая ситуация и ограничения по перемещению будут сняты.
Впервые ведущими программы о путешествиях будут двое мужчин.
"Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!" - шутит над будущим дуэтом Гудков.
Иван Дорн рассказал, что однажды он не прошел кастинг на ведущего в "Орел и решка", и участие в передаче превратилось в его мечту.
За 10 лет шоу вели Жанна Бадоева, Андрей Бедняков, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Настя Ивлеева, Антон Птушкин и другие.
"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором двое ведущих отправляются в путешествие в один из городов мира. Они бросают монетку, после чего одному выпадает отдыхать всего на $100, а другому - с золотой банковской картой, лимит трат по которой не ограничен.
Ранее сообщалось, что популярное трэвел-шоу "Орел и решка" закрывается.
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