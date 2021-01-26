Парламент должен решать вопросы, которые действительно волнуют людей, а не рассматривать законодательный спам. Нужно немедленно принять решение о снижении тарифов, возместить людям средства, переплаченные за ЖК-услуги, и обеспечить социальную защиту. Об этом заявил журналистам в Верховной Раде Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он отметил, что механизм, как восстановить справедливость и разрешить тарифный кризис, ОП-ЗЖ предложила парламентариям в понедельник на Согласительном совете, и почти все депутатские фракции были готовы поддержать эту инициативу.

"Это можно сделать, приняв Постановление ВР, которое обязывает правительство внести изменения в бюджет. Вчера все фракции были готовы подписать это Постановление, кроме "Слуг народа". Считаю, что и "Слуги народа" должны прислушаться к народу и принять это решение", - сказал он.

Юрий Бойко объяснил, где можно взять средства для разрешения тарифного кризиса.

"Вместо того, чтобы платить бешеные деньги силовикам и различным конторам, которых наплодили, их надо отдать на увеличение льгот и субсидий. Проголосовать законопроекты, подготовленные и зарегистрированные в Верховной Раде фракцией ОП-ЗЖ, и таким образом восстановить справедливость и вернуть конституционные права граждан", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

А главное, подчеркнул Юрий Бойко, Верховной Раде нужно изменить приоритеты в своей работе.

"Повестка дня, которую продавливает монобольшинство, не отвечает интересам людей и ситуации в стране. Людей волнуют тарифы, врачей и учителей - повышение заработных плат, ФОПы протестуют против админдавления. Не можете и не умеете работать, не хотите слышать людей - освободите места тем, кто готов и знает, что делать, чтобы вывести страну из социального и экономического кризиса", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.