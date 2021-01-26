Війна на Донбасі: кремлівські найманці 7 разів порушили режим тиші [ Редактировать ]
У лавах українських військових, які тримають оборону на сході країни, знову поранений. Напередодні біля Хутора Вільного російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил з гранатометів і кулеметів. Армійця одразу ушпиталили й надали необхідну допомогу, - повідомили в штабі ООС.
Загалом за добу кремлівські найманці 7 разів порушили режим тиші. Поблизу Південного на Луганщині били зі 120 мінометів і ракетного комплексу, із різних видів озброєння атакували захисників Водяного і Павлополя. На атаки противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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