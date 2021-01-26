У лавах українських військових, які тримають оборону на сході країни, знову поранений

У лавах українських військових, які тримають оборону на сході країни, знову поранений. Напередодні біля Хутора Вільного російські окупанти обстріляли позиції Збройних сил з гранатометів і кулеметів. Армійця одразу ушпиталили й надали необхідну допомогу, - повідомили в штабі ООС.

Загалом за добу кремлівські найманці 7 разів порушили режим тиші. Поблизу Південного на Луганщині били зі 120 мінометів і ракетного комплексу, із різних видів озброєння атакували захисників Водяного і Павлополя. На атаки противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.