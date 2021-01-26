В Крыму продали имущество и земли винзавода "Коктебель" [ Редактировать ]
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Оккупационные власти Крыма продали на аукционе имущество и земли, арендуемые заводом марочных вин "Коктебель", самому предприятию более чем 110 млн рублей ($1,46 млн). Об этом сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки России.
В конце декабря имущество винзавода выставили на аукцион всего за 100 млн рублей ($1,33 млн), шаг которого составлял около 5 млн рублей ($66 тыс.).
К участию в торгах допустили трех участников:
- "Завод марочных вин "Коктебель";
- "НТЦ "Кристаллкор" (Санкт-Петербург);
- бизнесмен Андрей Шкловский.
"Победителем торгов признан участник - общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену Лота № 1 в размере 110 178 094 рублей", - говорится в документации на сайте торгов.
На сайте завода указано, что завод "Коктебель" расположен на побережье Черного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии на берегу Коктебельского залива.
Предприятие имеет собственные виноградники на площади около 1 070 га, емкостный парк не менее 5 млн литров для производства "тихих" вин, а также бочковым парком для выдержки марочных тихих вин, десертных (ликерных и специальных) вин и портвейнов в количестве не менее 6 млн литров. Также завод оснащен самой крупной мадерной площадкой в Европе.
В 2020 году оккупационные власти Крыма продали российской компании "Южный проект" (структура банка "Россия") 100% акций крупнейшего в регионе винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей ($710 млн).
Ранее сообщалось, что в Украине запретили выпускать вино "Массандра".
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