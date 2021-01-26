Завод марочных вин "Коктебель" выкупил свое же имущество за 110 млн рублей Источник: открытые источники

Оккупационные власти Крыма продали на аукционе имущество и земли, арендуемые заводом марочных вин "Коктебель", самому предприятию более чем 110 млн рублей ($1,46 млн). Об этом сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки России.

В конце декабря имущество винзавода выставили на аукцион всего за 100 млн рублей ($1,33 млн), шаг которого составлял около 5 млн рублей ($66 тыс.).

К участию в торгах допустили трех участников:

"Завод марочных вин "Коктебель";

"НТЦ "Кристаллкор" (Санкт-Петербург);

бизнесмен Андрей Шкловский.

"Победителем торгов признан участник - общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену Лота № 1 в размере 110 178 094 рублей", - говорится в документации на сайте торгов.

На сайте завода указано, что завод "Коктебель" расположен на побережье Черного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии на берегу Коктебельского залива.

Предприятие имеет собственные виноградники на площади около 1 070 га, емкостный парк не менее 5 млн литров для производства "тихих" вин, а также бочковым парком для выдержки марочных тихих вин, десертных (ликерных и специальных) вин и портвейнов в количестве не менее 6 млн литров. Также завод оснащен самой крупной мадерной площадкой в Европе.

В 2020 году оккупационные власти Крыма продали российской компании "Южный проект" (структура банка "Россия") 100% акций крупнейшего в регионе винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей ($710 млн).

Ранее сообщалось, что в Украине запретили выпускать вино "Массандра".