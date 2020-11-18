Крымский винзавод "Массандра" выставили на аукцион [ Редактировать ]
Источник: "Массандра"
Оккупационные власти Крыма выставили на продажу винзавод "Массандра". Объявление об аукционе появилось на "Единой электронной торговой площадке" ("Росэлторг") - крупнейшем федеральном операторе электронных торгов в России.
На торги выставлены 100% акций АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра". Начальная стоимость предприятия - 5,3 млрд рублей (1,97 млрд грн).
Аукцион назначен на 14 декабря. Заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 8 декабря.
"Массандра" - старейший и крупнейший винзавод Крыма, расположенный в Ялте. Предприятие славится своими портвейнами и мускатами.
"Массандра" была "национализирована" после оккупации Крыма Россией весной 2014 года.
Ранее сообщалось, что в Украине продали первый государственный спиртзавод.
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