Великій Британії загрожує нестача продуктів. Про це попереджають міжнародні перевізники. Усьому виною брекзит. Через бюрократичні новації - далекобійники на кілька днів затримуються на кордоні. Як наслідок - уже дві великі компанії доставки взагалі припинили перевезення.

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Зі швидкістю черепахи просуваються вантажівки на британському кордоні у Дуврі. Брекзит докорінно змінив правила перетину. Тепер, аби покинути країну, усі далекобійники мають завершити сім етапів перевірки. Через проблеми з документами, чимало водіїв відхиляються від графіка доставки. Хтось затримується на кілька годин, інші тут днюють і ночують.

Рейган Салієв, водій вантажівки з Болгарії:

Я вже тут чекаю шість днів. Мені кажуть, що ці всі папери потрібні не Великій Британії, а Європі. Дуже багато документів, надто довге очікування. Це зовсім нелегко для водіїв.

Уже дві великі транспортні компанії оголосили про зупинення перевезень через британський кордон. Це міжнародна служба доставки "ДіПіДі" та німецька логістична група DB Schenker. Обидві посилаються на жахливі бюрократичні правила після брекзиту. І потребують часу, щоби до них пристосуватися. Це означає затримки з доставками та потенційну нестачу товарів.

Джон Ширлі, спеціаліст із перевезень вантажів:

Найчастіше водіям платять за кілометри. Отже, сидіти ось тут, на кордоні, абсолютно не вигідно. Тож вони звільнятимуться чи проситимуть начальників не відправляти їх більше до Великої Британії. Ми прогнозували, що компанії просто відмовляться від перевезень, і наші прогнози справдилися.

Утім, затримки на кордоні це втрата не тільки часу, а й свіжості. А деколи і всього товару. Особливо занепокоєні місцеві рибалки. Додаткові сертифікати улову, митні декларації та перевірка здоров'я - крадуть безцінні години. Морепродукти просто на очах втрачають вартість. Часто замовники просто відмовляються від краму, що прибуває пізніше обумовленого часу.

Аллан Міллер, власник компанії з постачання морепродуктів:

Ми завжди знали, що брекзит додасть проблем, але й подумати не могли, що масштаби будуть такими! Для нас це критично, бо ж втрачаємо цілий день. Ці гори документів додають багато роботи і дорого коштують. У нашій галузі мусить бути якась оптимізація.

Для привернення уваги, рибалки приїхали аж під парламент - у центр Лондона. Утім, в уряді запевняють, що це проблеми перехідного періоду. Мовляв, щойно водії навчаться правильно заповнювати всі папери - ситуація на кордоні стабілізується.

Іронія в тому, що рибалки, ледь не всі, були найпалкішими прихильниками виходу з ЄС. Бо не хотіли ділитися доступом до вод із європейськими сусідами. А тепер опинилися в ситуації, коли вилов збільшився, але через брекзит, продати його за кордон не можливо.