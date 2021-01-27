"Мы можем победить коронавирус только одним способом" - ООН [ Редактировать ]
Данные университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что более 100 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на такое заявление. Об этом генсек ООН написал в своем Twitter.
Так, он призвал победить пандемию, проявив солидарность.
Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всей планете.
Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади.
Напомним, что в Украине второй день подряд фиксируют спад новых заражений COVID-19. По состоянию на утро 26 января в нашей стране зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса, 133 человека скончались.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Данные университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что более 100 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прогнозирует увеличение смертности от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о том, что в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3776 новых случаев COVID-19
Старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской сделал заявление