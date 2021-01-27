Данные университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о том, что более 100 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на такое заявление. Об этом генсек ООН написал в своем Twitter.

Так, он призвал победить пандемию, проявив солидарность.

Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всей планете.

Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади.

Напомним, что в Украине второй день подряд фиксируют спад новых заражений COVID-19. По состоянию на утро 26 января в нашей стране зафиксировали 2779 новых случаев коронавируса, 133 человека скончались.

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