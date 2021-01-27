У Чернівцях судді понад місяць вирішували подальшу долю міськради нового скликання. Позов проти ТВК ще у грудні подала одна з політсил. Вимагали, щоб реєстрацію депутатів та скликання першої сесії визнали незаконними. Що вирішив суд?

Новообрані депутати Чернівецької міської ради зібрались на перше засідання ще 18 грудня. А вже за три дні обрана, але ще не зареєстрована, депутатка від місцевої партії "Команда Михайлішина" Аліна Олевич подала позов до адмінсуду. На її думку, місцева ТВК порушила закон, коли скликала першу сесію ради.

Анатолій Попов, представник позивачки:

Законом встановлено: 20 днів на подання. Оцих 20 днів закінчуються. У тому випадку, коли 2/3 депутатів, які обрані, зареєстровані, то тоді може бути скликана сесія. Цього всього не було зроблено.

Виборча комісія вирішила 20 днів не чекати. Перше засідання міськради зібрали, щойно надійшли заяви від двох третин депутатів. Водночас під час розгляду справи в суді з'ясувалось, що частину документів ТВК уклала з помилками та неточностями.

Анастасія Сімак, голова Чернівецької міської територіальної виборчої комісії:

Це були просто шалені дні, у нас ще був вивіз документації в архів паралельно, і одну з постанов я підписувала буквально ось так на коліні, коли вилітала з комісії.

Дійшло до того, що постанова про реєстрацію депутатів мала дві версії. В одній - вистачало обранців для скликання сесії, в іншій - ні. На обох примірниках - однакові дата, номер та підпис голови комісії.

Тетяна Шепелько, депутатка Чернівецької міської ради:

Посадова особа, голова ТВК зараз тут всім нам дала пояснення про те, що вона не ознайомилась з жодним змістом документа, який було підписано нею як посадовою особою.

Через ці та інші процедурні погрішності результати волевиявлення чернівчан опинилися під загрозою скасування. Суддя пішов до нарадчої кімнати. А повернувшись, оголосив ухвалу:

Відмовити у повному обсязі.

Рішення аргументовано пояснив: наведених фактів недостатньо для того, щоб визнати вибори такими, що не відбулися.

Олег Анісімов, суддя-спікер Чернівецького окружного адміністративного суду:

Дійсно, мали місце численні процедурні порушення з боку територіальної виборчої комісії. Однак, на думку суду, такі порушення є недостатніми для скасування оскаржуваних рішень. Виходимо з того, що завжди суть превалює над змістом. Коли в особи на нозі бородавка, ми ногу не ампутуємо. Так само і з міською радою.

Така ухвала суду - перемога для жителів міста, - впевнена адвокат депутатів міськради.

Валентина Софяк, адвокат:

Не можуть виборці, чернівчани бути заручниками, щоб не сказати злочинних, протиправних дій членів ТВК. Нам вдалося сьогодні довести, як відбувалися засідання ТВК, як подавалися заяви.

І вже на 28 січня чернівецькі депутати запланували провести повноцінну сесію міськради.