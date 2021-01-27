Поблизу Попасної поранено українського військовослужбовця [ Редактировать ]
Український військовий поранений увечері біля Попасної. Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатомета й кулемету. Армійця терміново ушпиталили, стан його здоров'я - важкий.
За попередню добу російські окупанти пів десятка разів атакували опорні пункти української армії. Неподалік Авдіївки били зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар'їнки працював ворожий снайпер.
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