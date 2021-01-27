Меркушина уступила на финише лишь Монике Хойниш-Стареге из Польши Источник: открытые источники

27 января в польском Душники-Здруй стартовал открытый чемпионат Европы по биатлону. В женской индивидуальной гонке на 15 км украинка Анастасия Меркушина пришла второй и завоевала серебряную медаль.

Меркушина стала одной из четырех участниц гонки, справившейся со всеми 20-ю мишенями. К 100% точности Настя добавила пятую среди всех девушек скорострельность, а также скорость на дистанции на уровне ТОП-10 участниц гонки.

Как результат, 26-летняя тернополянка финишировала второй, принеся в личный актив и командную копилку первое "серебро". Меркушина уступила на финише лишь Монике Хойниш-Стареге из Польши (отставание украинки - 2,9 секунды).

"Бронза" Чемпионата Европы досталась россиянке Ларисе Куклиной, которую Меркушина опередила на 12,6 секунды.

Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Моника Хойниш-Старега (0+1+0+0) 45:17,1

2. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +2,9

3. Лариса Куклина (0+0+1+0) +15,5

...

5. Ирина Петренко (0+0+0+0) +2:11,1

9. Екатерина Бех (0+2+0+0) +2:26,3

11. Вита Семеренко (0+3+0+0) +2:44,4

23. Надежда Белкина (1+1+0+0) +3:50,1

45. Анна Кривонос (0+1+0+2) +5:37,1

27 января на чемпионате Европы пройдет также индивидуальная гонка у мужчин (начало - в 15:15), где Украину представят Артем Прима, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк и Руслан Бригадир.

Чемпионат Европы завершится 31 января.

Напомним, что ведущие биатлонисты сборной Украины - Юлия Джима, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Дарья Блажко, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко - в эти дни готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Напомним, что Юлия Джима принесла Украине первую в сезоне медаль на Кубке мира.