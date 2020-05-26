На YouTube появилась новая функция. Она будет напоминать пользователям о том, что пора идти спать. Об этом сообщается в блоге компании Google.

Новая функция будет работать по принципу отложенного будильника. С ее помощью можно будет установить время, когда программа напомнит выключить видео и лечь спать.

Также напоминание о сне можно будет отложить до конца просматриваемого видео. Установить напоминание о сне и его время можно в настройках к учетной записи.

Ранее мы писали о том, что на YouTube запретят контент о коронавирусе.