Снігопади на півдні України: в Одесі випала місячна норма опадів [ Редактировать ]
Південь України накрили снігопади. Найвищий - червоний рівень небезпеки, оголошено в Одеській та Миколаївській областях, складні погодні умови й на Кіровоградщині.
Одесу замітає від ночі, в місті випала вже понад місячна норма опадів. Через налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру - повалено більш ніж 60 дерев, пошкоджені автомобілі, без електрики в регіоні - 40 населених пунктів. Ближче до ночі на півдні очікують посилення снігопаду. А вже завтра таку погоду синоптики прогнозують у центральних та північних областях.
Ігор Будаленко, перший заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області:
Хочу звернутись до всіх мешканців: якщо немає нагоди виїжджати на особистому транспорті, то краще залишитися вдома. І якщо вже виїжджати, то заправляти повний бак палива, не брати з собою малолітній людей, брати з собою мінімальний запас якоїсь їжі.
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