Південь України накрили снігопади. Найвищий - червоний рівень небезпеки, оголошено в Одеській та Миколаївській областях, складні погодні умови й на Кіровоградщині.

Одесу замітає від ночі, в місті випала вже понад місячна норма опадів. Через налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру - повалено більш ніж 60 дерев, пошкоджені автомобілі, без електрики в регіоні - 40 населених пунктів. Ближче до ночі на півдні очікують посилення снігопаду. А вже завтра таку погоду синоптики прогнозують у центральних та північних областях.

Ігор Будаленко, перший заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області: