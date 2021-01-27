Пациентке по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от COVID [ Редактировать ]
В Литве женщине ввели по ошибке пять доз вакцины от коронавируса. Инцидент произошел в одной из больниц города Мариямполе. Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt.
"Так получилось, что флакон с вакциной не разбавили и все пять доз, находящиеся в нем, ввели одному человеку. Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось", - сказал Чесна.
По его словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она ощущает сильную боль в месте укола.
После инцидента врачи проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.
Отмечается, что из-за ошибки медиков в Мариямполе четыре человека не получили прививку. Расследование инцидента завершится 28 января.
Ранее мы писали, что вакцина Moderna опасна для беременных и подростков. Препарат от американской компании является небезопасным для людей с тяжелой аллергией на какой-либо компонент вакцины.
Кроме того, Украина не может использовать вакцины от COVID. Ни одна из существующих вакцин от коронавируса не завершила третью стадию испытаний.
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