Про це важко згадувати, але не можна забувати

Про це важко згадувати, але не можна забувати. Мільйони безневинно вбитих та скалічених. Світ сьогодні згадує жертв Голокосту.

Саме 27 січня 1945 року солдати першого Українського фронту визволили в'язнів нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау.

Під час Голокосту Леа Небенцаль втратила обох батьків. У 1942, коли в Польщі на повну орудували нацисти, їй було лише 9 місяців. Своє ім'я та як виглядали батько та мати - вона дізналася із цих фото усе, що залишилося від родини. Її саму від загибелі врятував місцевий священник - дитину деякий час переховували монахині, а потім прихистила інша родина. Нині їй - 79 і вона вже багато років мешкає в Єрусалимі.

Леа Небенцаль, сирота, яка втратила батьків під час Голокосту:

Моїм життєвим гаслом стало - завжди перетворювати темряву на світло, а гірке на солодке. І це можливо. Знаєте, ми не можемо контролювати все, що з нами трапляється. Але від нас залежить - що ми із цим робитимемо, як ми це сприймемо.

Одним з найстрашніших місць в окупованій Польщі став нацистський концтабір під Освенцимом - Аушвіц. Лише там у 1941-45 роки вбили понад мільйон євреїв. Загалом під період Другої світової нацисти знищили шість мільйонів - тобто дві третини всього єврейського населення Європи. Щороку в Аушвіці вшановують жертв трагедії.

Цьогоріч через пандемію музей зачинений, а візит лише онлайн. Та працівники кажуть: жодні освітні програми та віртуальні заходи не замінять відвідин цього місця катастрофи.

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Пьотр Чивінські, директор музею "Аушвіц-Біркенау":

Це можливість відчути місце, автентичний простір. Це не лише "побачити чи послухати" в зумі. Адже, якщо ти походиш, подивишся, відчуєш на дотик, тоді краще зрозумієш весь жах цієї події.

Такі заходи, як ніколи, потрібні - кажуть ті, хто пережив Голокост - через стрімке зростання антисемітизму.

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Білл Гарві, колишній в'язень концтабору "Аушвіц-Біркенау":

В Аушвіці загинули 37 членів моєї родини. І коли я бачу - як-от під час штурму Капітолію шостого січня - хлопців у футболках з надписами "Персонал Аушвіцу" - мені стає моторошно. Я ніколи не думав, що житиму в країні, де таке може статися. Я розчарований. Це все дуже засмучує.

З нагоди 76 річниці Голокосту в центрі Києва відкрили монумент. Скульптура у вигляді дерева без коріння - розташована на столичному проспекті Перемоги.

Володимр Зеленський, Президент України:

У 1945 році, саме в цей день, бійцями українського фронту почалося звільнення концтабору Аушвіц. Тому ми сьогодні шануємо всіх тих, хто зберіг життя євреям.

Такі вшанування відбудуться також в інших містах України та по всьому світу.