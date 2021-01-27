А сьогодні комунальне підприємство "Київтепломережі" отримало чотири сучасних автомобілі для ліквідації аварій

Сто сорок мільйонів гривень. Стільки Київ отримає на розвиток міської теплоенергетики від Агентства США з міжнародного розвитку.

А сьогодні комунальне підприємство "Київтепломережі" отримало чотири сучасних автомобілі для ліквідації аварій. Машини вже оснащені всім необхідним. Ключі від них представники організації передали мерові.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Загальний кошторис цих авто складає більше ніж 750 тисяч доларів це допомога "ЮСАЙДІ" і ці авто укомплектовані найсучаснішим обладнанням. Фахівцям теплоенерго ці машини дозволять швидко відновлювати теплопостачання до помешкань киян, якщо будуть відбуватися аварії в тепломережах.

Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США: