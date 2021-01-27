Київ отримає кошти від США на розвиток теплоенергетики [ Редактировать ]
Сто сорок мільйонів гривень. Стільки Київ отримає на розвиток міської теплоенергетики від Агентства США з міжнародного розвитку.
А сьогодні комунальне підприємство "Київтепломережі" отримало чотири сучасних автомобілі для ліквідації аварій. Машини вже оснащені всім необхідним. Ключі від них представники організації передали мерові.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Загальний кошторис цих авто складає більше ніж 750 тисяч доларів це допомога "ЮСАЙДІ" і ці авто укомплектовані найсучаснішим обладнанням. Фахівцям теплоенерго ці машини дозволять швидко відновлювати теплопостачання до помешкань киян, якщо будуть відбуватися аварії в тепломережах.
Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США:
Протягом кількох останніх тижнів температура знижувалася і нагадувала нам, що зараз не літо і яким важливим є тепло у ваших домівках. Тож автомобілі, які передаємо сьогодні, сподіваємося, допоможуть "Київтеплоенерго" забезпечувати ефективніший ремонт і профілактику інфраструктури теплових мереж у місті і таким чином надавати надійніші послуги.
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