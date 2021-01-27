"Прайс-кеп у емердженсі ситуації". Українці продовжують тлумачити загадкові слова прем'єр-міністра щодо підвищення тарифів. При цьому досі не зрозуміло: які саме розцінки уряд скасував, а які - залишив.

Чи вдалося це збагнути жителям Одеси - дивіться далі.

Розцінки на газ не повинні перевищувати шести гривень дев'яноста дев'яти копійок за кубометр: це єдина добра новина для населення. Адже подорожчання інших послуг житлово-комунального господарства - залишається незмінним.

Для жителів Одесі тариф на опалення збільшився на чверть, на водопостачання - на дванадцять відсотків, а електроенергія - як і в решті регіонів - подорожчала вдвічі. Одесити виходять на мітинги.

Людмила, жителька Одеси:

Две двести - пенсия, а две с половиной - я должна заплатить! Создаётся полное впечатление, что политика государства направлена на уничтожение народа Украины!

Пенсія Олени Прокопенко - три тисячі гривень. Жінці майже дев'яносто років, родичів не має - допомагати нікому. Скаржиться: майже щодня чиновники оприлюднюють якусь нову інформацію щодо тарифів, усі давно заплуталися, та зрозуміло одне: грошей у людей катастрофічно не вистачатиме.

Олена Прокопенко, жителька Одеси:

Слышишь одно, что у нас всё хорошо будет, будет, потом выступают и говорят: вот это - столько, вот это - столько будут забирать с вас, а я думаю: что ж мне останется с этой пенсии, если я заплачу за квартиру, за газ, за отопление, что?

В одеській опозиції кажуть: пенсії в Україні збільшилися на копійкИ, тож люди просто не платитимуть комІрного, і в цьому їх не можна звинувачувати.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Конечно, малообеспеченные слои населения пострадают больше всего и у нас уже скоро придется скатываться в семнадцатый век: отключаться от газа, отключаться от воды, устраивать натуральное хозяйство, ходить, рубить деревья и отапливаться деревьями, ну то есть действительно действующая власть зелёная откатывает наш народ в семнадцатый/восемнадцатый век! Они это делают своими руками, более того, они понимают, что они делают, они понимают для чего они делают и, на мой взгляд, это прямое предательство интересов своего народа и своей страны.

Опозиційні депутати вважають: в Україні треба запровадити мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

А также я считаю, что, конечно же, мы должны вернуть тарифы 2013 года. Это то, к чему мы должны стремиться потому что еще раз скажу: доходы не возросли с 2013 года, а платёжки возросли в десять раз. И я считаю, что надо вернуться к обсуждению вопроса об использовании украинского газа и украинских энергоносителей, которые сегодня с очень большой маржой для нескольких компаний экспортируются из страны использовать украинский газ хотя бы в зимние периоды для потребления населения, которому сегодня очень тяжело.

Нагадаю, на кінець минулого року загальний борг населення за комунальні послуги перевищив шістдесят шість мільярдів гривень.