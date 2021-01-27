Треба запровадити мораторій на підвищення тарифів - "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
"Прайс-кеп у емердженсі ситуації". Українці продовжують тлумачити загадкові слова прем'єр-міністра щодо підвищення тарифів. При цьому досі не зрозуміло: які саме розцінки уряд скасував, а які - залишив.
Чи вдалося це збагнути жителям Одеси - дивіться далі.
Розцінки на газ не повинні перевищувати шести гривень дев'яноста дев'яти копійок за кубометр: це єдина добра новина для населення. Адже подорожчання інших послуг житлово-комунального господарства - залишається незмінним.
Для жителів Одесі тариф на опалення збільшився на чверть, на водопостачання - на дванадцять відсотків, а електроенергія - як і в решті регіонів - подорожчала вдвічі. Одесити виходять на мітинги.
Людмила, жителька Одеси:
Две двести - пенсия, а две с половиной - я должна заплатить! Создаётся полное впечатление, что политика государства направлена на уничтожение народа Украины!
Пенсія Олени Прокопенко - три тисячі гривень. Жінці майже дев'яносто років, родичів не має - допомагати нікому. Скаржиться: майже щодня чиновники оприлюднюють якусь нову інформацію щодо тарифів, усі давно заплуталися, та зрозуміло одне: грошей у людей катастрофічно не вистачатиме.
Олена Прокопенко, жителька Одеси:
Слышишь одно, что у нас всё хорошо будет, будет, потом выступают и говорят: вот это - столько, вот это - столько будут забирать с вас, а я думаю: что ж мне останется с этой пенсии, если я заплачу за квартиру, за газ, за отопление, что?
В одеській опозиції кажуть: пенсії в Україні збільшилися на копійкИ, тож люди просто не платитимуть комІрного, і в цьому їх не можна звинувачувати.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
Конечно, малообеспеченные слои населения пострадают больше всего и у нас уже скоро придется скатываться в семнадцатый век: отключаться от газа, отключаться от воды, устраивать натуральное хозяйство, ходить, рубить деревья и отапливаться деревьями, ну то есть действительно действующая власть зелёная откатывает наш народ в семнадцатый/восемнадцатый век! Они это делают своими руками, более того, они понимают, что они делают, они понимают для чего они делают и, на мой взгляд, это прямое предательство интересов своего народа и своей страны.
Опозиційні депутати вважають: в Україні треба запровадити мораторій на підвищення всіх комунальних тарифів.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
А также я считаю, что, конечно же, мы должны вернуть тарифы 2013 года. Это то, к чему мы должны стремиться потому что еще раз скажу: доходы не возросли с 2013 года, а платёжки возросли в десять раз. И я считаю, что надо вернуться к обсуждению вопроса об использовании украинского газа и украинских энергоносителей, которые сегодня с очень большой маржой для нескольких компаний экспортируются из страны использовать украинский газ хотя бы в зимние периоды для потребления населения, которому сегодня очень тяжело.
Нагадаю, на кінець минулого року загальний борг населення за комунальні послуги перевищив шістдесят шість мільярдів гривень.
по теме
Такое решение правительство приняло на широкой дискуссии с Ассоциацией городов Украины
В опозиції кажуть: влада систематично порушує свої обіцянки не підвищувати тарифи
І саме в розпал зими та опалювального сезону влада вирішила підвищити комунальні тарифи! В опозиції вважають: обгрунтування цьому - немає. І криза в енергетиці створена штучно
Чи не призведе обіцяне зниження розцінок до їхнього зростання? І чи не зіпсує введення ручного управління ринку - співпрацю з Міжнародним валютним фондом?
Про те, що комунальні тарифи необхідно знизити опозиція категорично наполягала давно - відтак влада має взяти під контроль не лише ціну на газ