В Італії підозрюють медика у вбивстві двох хворих [ Редактировать ]
На півночі Італії медика підозрюють у вбивстві двох ковідних хворих у березні торік. Мовляв, він умисно ввів пацієнтам великі дози препарату, який пригнічував дихання.
Поліція припускає, так лікар хотів звільнити ліжко-місця та зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги. Завтра підозрюваного викликають на допит.
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