На півночі Італії медика підозрюють у вбивстві двох ковідних хворих у березні торік

На півночі Італії медика підозрюють у вбивстві двох ковідних хворих у березні торік. Мовляв, він умисно ввів пацієнтам великі дози препарату, який пригнічував дихання.

Поліція припускає, так лікар хотів звільнити ліжко-місця та зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги. Завтра підозрюваного викликають на допит.