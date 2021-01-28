Мери китайських міст платитимуть за дотримання карантину на Новий рік [ Редактировать ]
Залишаєшся вдома - отримаєш винагороду. Мери деяких китайських міст пропонують платити жителям, які утримаються від подорожей на Новий рік. Зазвичай цієї пори китайці масово навідують своїх рідних. На тлі нових спалахів Ковіду влада хоче запобігти поширенню інфекції.
Деякі міста за "свято вдома" пропонують тисячу юаней - це близько 150 доларів. Інші - роздають безкоштовний інтернет, доступ до електронних книжок та маски. Цьогоріч Новий рік за місячним календарем почнуть відзначати 12 лютого.
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