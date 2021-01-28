Коронавирус в Украине: количество зараженных резко возросло [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 529 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 248 детей и 236 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Было сделано 48 736 тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили во Львовской области и в Киеве.
По его данным, вчера госпитализировали 1941 человека, умерли 149 пациентов и 11 946 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во:
- Львовской области - 454,
- в г. Киев - 396,
- в Харьковской области - 313,
- в Николаевской области - 308,
- в Днепропетровской области - 296 областях.
В Украине с начала пандемии заразились коронавирусом 1 206 412 человек; 992 031 пациент выздоровел и 22 351 человек умер.
Напомним, что в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
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