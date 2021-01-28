Словенські альпіністи підкорили найвищий у Європі димар. Як далася скелелазам вершина у триста з половиною метрів - розкаже Вікторія Парфенюк.

Яна Гарнбрет, альпіністка

Ми нарешті на вершині! Втомлені, але щасливі! Ми це зробили!

Домен Скофік, альпініст:

Так! 360 метрів над землею, на дуже старому димарі. Голодні, холодні, але задоволені. Було складно, та ми впоралися. Лише погляньте на це!

А краєвид справді вражає. Ще 2014 року ця труба випускала дим. А сьогодні, після виведення з експлуатації, стала основою для найдовшого у світі маршруту скелелазіння на штучному рельєфі. Та по-справжньому відомим димар став через свої розміри. За що й має декілька титулів. Споруда - найбільша будівля Словенії, найвища труба в Європі та сьома за величиною у світі.

Яна Гарнбрет, альпіністка:

З погляду скелелазіння, така вершина - унікальна. Оскільки ця багаторівнева споруда - найвищий димар у Європі. Для мене це, звичайно, неабияке досягнення, найкрутіше, що я будь-коли робила.

Підкорили димар досвідчені альпіністи зі Словенії. Та вершина далася їм не з першого разу. Організатори підйому дали Яні та Домену час від світанку до сутінку. Однак альпіністи витратили на першу спробу 12 годин. Тоді маршрут вони закінчили, коли на вулиці вже стемніло. Хоча розпочинали о восьмій ранку.

Та вже через 4 дні, відновивши сили, Яні та Доменові вдалося підкорити димар за 7,5 годин без жодного зриву.

Домен Скофік, альпініст:

Наша друга спроба вийшла легшою за попередню. Та все одно було важко. Воно й добре, зате зараз ми можемо насолодитися своїм досягненням ще більше.

Маршрут на димарі складався з 13 крутих ділянок. Найскладніша очікувала альпіністів на висоті 257 метрів над землею.

Домен Скофік, альпініст:

Це надзвичайно особлива подія. Я радий, що шлях був таким складним. Кожен крок давався непросто. Увесь час казав собі: як добре, як круто, що я це зробив!

Цьогоріч Яна представлятиме Словенію на Олімпійських іграх у Токіо. Вперше на Іграх, скелелазіння внесли до змагальних видів спорту. До цього дівчина вже встигла вибороти титул шестиразової чемпіонки світу.