Десять порушень режиму тиші зафіксовано на Донбасі попередньої доби. Міномети 120 калібру російські окупаційні війська застосували біля Павлополя. Із гранатометів і потужних кулеметів обстрілювали українські позиції поблизу Богданівки та Водяного. По околицях Авдіївки і Зайцевого ворог бив зі стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає. Армійці вимушено відкривали вогонь у відповідь.

Торік на Донбасі загинули 50 українських військових. 339 армійців зазнали поранень. Такі дані оприлюднили на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Із початку цього року кремлівські найманці провели 123 збройні провокації із застосуванням різного великокаліберного озброєння - полягли двоє бійців ЗСУ, троє - поранені.

Війна на Донбасі впливає на життя цивільного населення. З прифронтової Авдіївки - сюжет Ігоря Левенка.

Це одна з вулиць старої Авдіївки. Колись тут було людно. Нині ж вона поросла хащами, довкола самі руїни і тепер тут вже ніхто не живе.

Ось такий вигляд тепер має чимало осель. Прифронтова смуга. До центра Донецька навпростець трохи більше ніж десять кілометрів. І ця частина містечка найбільше постраждала від обстрілів. Приватний сектор. Колись тут селилися люди подалі від метушні та міських стресів.

Ці руїни колись були будинком. У ньому мешкала жінка із двома синами. Перший обстріл від якого постраждала хата, трапився у серпні 2016. Наступний у грудні 2017. Наслідки можемо бачити.

Господиня цієї оселі нині вже пенсіонерка Надія Фоменко. Каже: їй та синам тоді вдалося вижити, бо ж обстріли трапилися вдень. Вони були на роботі. Коли побачили свою хату, жахнулися.

Надія Фоменко, власниця зруйнованого будинку:

На неділю раніше оцей дім перший получається, а мій дім вже через неділю. Вообщем отак от.

Пані Надія каже, після розлучення переїхала із синами сюди із Горлівки у 2004 році. Купили будинок із газом, тримали господарство. Та ворожий снаряд знищив усе вмить. Жили по закутках у друзів та знайомих.

Як кажуть мир не без добрих людей. Я даже не очікувала, що таке буде...

Цьогоріч Надії Вікторівні держава таки підставила плече. З бюджету почали надходити кошти громадянам, чиє житло зруйнувала війна.

Надія Фоменко, власниця зруйнованого будинку:

Оце я в інтернеті прочитала, що видають допомогу, звернулась і буквально дуже швидко все оформила. Мені сказали здавайте документи, щоб я ще у двадцятому році попала в програму, поторопіться. І в мене все получилося. Дуже дякую.

Пані Надія вже отримала триста тисяч гривень. В Авдіївській військово-цивільній адміністрації кажуть: станом на тепер семеро родин теж одержали по стільки ж.

Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації:

На сьогоднішній день до нас звернулося, якщо я не помиляюся, сорок шість звернень, сорок шість громадян. Після того складається акт, члени комісії підписують цей акт, заява. Саме головне, щоб це була приватна власність цієї людини.

За підрахунками ВЦА в Авдіївці зруйновано близько трьох з половиною сотень осель. Гроші їхні власники отримуватимуть по черзі. Як швидко ця кількість скорочуватиметься, залежатиме від Уряду. А Надія Вікторівна вже шукає, де придбати житло в тій самій Авдіївці. Покидати місто жінка не хоче.