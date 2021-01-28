COVID-19 в Україні: у МОЗі планують запровадити карантинне зонування [ Редактировать ]
5,5 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні минулої доби. Померло 149 людей. Ушпиталили майже дві тисячі. Найбільше хворих - у Києві, на Львівщині, Харківщині та Миколаївщині.
У МОЗі аналізують ситуацію щодо кожного регіону окремо, і з наступного тижня на основі цих даних планують запровадити карантинне зонування.
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