У Європі вітряки виробили більше енергії, ніж атомні електростанції [ Редактировать ]
І вперше європейські вітряки виробили більше енергії, ніж атомні електростанції. Поки що різниця - лише один відсоток. Про таке повідомили німецькі аналітики.
Загалом із 2015 року виробництво "безпечної" енергії від сонця чи вітру зросло удвічі. Лідером з постачання "зеленої" енергії в ЄС є Данія - 61 відсоток. За нею - Ірландія, Німеччина та Іспанія.
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