Австралийские ученые выяснили, каким образом ограничение белка в рационе влияет на долголетие. Оказывается, дело вовсе не в самих белках, пишет Naked science.

Как известно, умеренные ограничения в еде положительно влияют на продолжительность жизни. Доказано, например, что долголетию способствует диета с низким содержанием белков и высоким - углеводов. Чтобы выяснить, как именно это происходит, специалисты из Университета Монаша (Австралия) провели эксперименты на дрозофилах и пришли к неожиданным выводам.

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До сих пор предполагалось, что диета с высоким содержанием белка способствует быстрой передаче ключевых питательных веществ - холестерина, необходимого для размножения (речь идет о тех же дрозофилах), за счет "поедания" ресурсов собственного организма, что сокращает продолжительность жизни.

Но, как оказалось, дело вовсе не в белке и не в размножении. Плодовые мушки в эксперименте получали диету с высоким содержанием белка, что приводило к скорости воспроизводства, а значит, истощало запасы холестерина у самок. Но когда ученые просто добавили к тому же рациону дополнительные компоненты холестерина, никакого сокращения продолжительности жизни не произошло.

То есть в этих процессах важен не сам белок, а другие компоненты, которые лишь косвенно зависят от питательных веществ. Достаточно добавить их в рацион - и никакого сокращения жизни не произойдет.

Впрочем, эти результаты пока нельзя применить к людям, ведь дрозофилы имеют другую потребность в холестерине - человеческий организм производит его самостоятельно. Зато нам аналогичным образом требуется введение в рацион многих витаминов.

"Наша работа приближает к пониманию механических основ диетических манипуляций и процесса старения. Люди ограничивают потребление калорий в надежде прожить более долгую и здоровую жизнь. Исследование показывает, что, возможно, они не должны есть меньше пищи, чтобы жить дольше, - вместо этого необходимо сбалансированное питание", - подытожили ученые.

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