В школе №137 города Днепр разгорелся языковой скандал. По словам родителей учеников, учительница младших классов Виктория Жданова ведет жесткую политику украинизации, а детей из русскоязычных семей называет врагами государства. Инцидент предала огласке депутат облсовета Елена Зеева, пишет "Главред".

"Недавно дали нам нового учителя, а он учит детей, что русский язык - язык врагов, русские - враги, понаехали, колонизировали Украину, кто не говорит по-украински - "ворог держави" и поддерживает врагов, что в Крыму - враги, что русские убивают украинцев. Это все рассказывают детям 7-8 лет (второй класс), в своем возрасте они уже столько ужасов про Сталина знают - благодаря этому учителю", - цитирует она учителей.

Родители учеников утверждают, что учительница регулярно говорит детям о советском диктаторе Иосифе Сталине и подробно пересказывает леденящие душу исторические события. Они хотели встретиться с педагогом, чтобы обсудить ситуацию, но та продолжает в крайне непримиримой форме жестко отстаивать свою позицию.

"Империя распалась, московский язык утратил статус государственного. Если кто-то из-за этого страдает, я утешать не буду. Нет термина "русскоязычные" и украиноязычные. Есть украинцы и есть россияне. Есть последствия колонизации. Есть диалектический атлас, которые однозначно подтверждает, что единственным языком на территории Украины был и есть испокон веков украинский язык", - написала она в родительском чате.

Администрация школы №137 заявила родителям, что в действиях учительницы нет никакого криминала и отказалась заменить ее другим педагогом. Они объяснили, что Виктория Жданова - опытный учитель, на уроках четко придерживается государственной политики в языковом вопросе и законодательство не нарушает. Однако ее попросили больше не комментировать в мессенджерах политические взгляды родителей.

"Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война? На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс", - заявила директор школы Ирина Гайдар в комментарии для портала 49000.

Ранее мы писали о том, что учитель украинского перед всем классом избила ученика.

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