Испания обязалась помочь Украине получить вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Испании Педро Санчесом и затронул тему доступа страны к вакцинам от коронавирусной инфекции.
В итоге беседы, испанский премьер-министр пообещал помочь Украине с ускорением широкого доступа к препаратам. он способствует Украине как на уровне как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне Евросоюза.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил главу испанского правительства за содействие, а также, пользуясь возможностью пригласил Педро Санчеса на празднования, приуроченные к 30 годовщине независимости Украины. Тот с радостью согласился посетить страну.
Читайте также, Верховная Рада одобрила закон о запуске вакцинации от COVID в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.
Кроме того, на территории Украины, после получения вакцины от коронавируса, начнется первый этап вакцинации. Его будут проводить в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент дал задание областным администрациям
Президент Украины Владимир Зеленский считает кампанию по вакцинации от COVID вызовом для всего мира
Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist относительно доступа Украины к вакцинам от коронавируса
Системы предоставил Украине фонд ЮНИСЕФ
Будет проведено экстренное реагирование на ситуацию