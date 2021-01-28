Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Испании Педро Санчесом и затронул тему доступа страны к вакцинам от коронавирусной инфекции.

В итоге беседы, испанский премьер-министр пообещал помочь Украине с ускорением широкого доступа к препаратам. он способствует Украине как на уровне как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне Евросоюза.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил главу испанского правительства за содействие, а также, пользуясь возможностью пригласил Педро Санчеса на празднования, приуроченные к 30 годовщине независимости Украины. Тот с радостью согласился посетить страну.

Читайте также, Верховная Рада одобрила закон о запуске вакцинации от COVID в Украине. На данный момент ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний, а прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования.

Кроме того, на территории Украины, после получения вакцины от коронавируса, начнется первый этап вакцинации. Его будут проводить в кабинетах прививок при амбулаториях и центрах первичной медико-санитарной помощи.

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