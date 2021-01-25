Миллион вакцин: Зеленский записал обращение к украинцам (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский записал видеобращение к жителям страны. По его словам, Украина достигла положительных результатов от пережитого локдауна.
В отличие от европейских стран, у нас не случилось вспышки инфекции, и это самое главное. Более того, выздоровевших было больше, чем заболевших.
На данный момент, по словам Зеленского, в стране свободны 70% койко-мест.
Мы не закрывали городов, действовал транспорт, мы не вводили комендантский час.
Также он пообещал уже в феврале начать вакцинацию украинцев.
Уже в феврале начнется вакцинация... В Украину поступит один миллион доз. Первый миллион - от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время.
Читайте также, в Китае рассказали об эффективности закупаемой Украиной вакцины Sinovac Biotech. Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.
Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 12 января, на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
В Министерстве здравоохранения говорят о том, что "зонирование" может быть введено через 7-10 дней после окончания январского локдауна
В понедельник, 25 января, в Офисе президента обсудили результаты локдауна, который престал действовать в стане с 25 января
Сколько украинцев заболели коронавирусо за прошедшие сутки
Що приховує у собі ампула із протиковідною вакциною і для кого вона зможе стати скоріше небезпечною, аніж корисною