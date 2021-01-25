В понедельник, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский записал видеобращение к жителям страны. По его словам, Украина достигла положительных результатов от пережитого локдауна.

В отличие от европейских стран, у нас не случилось вспышки инфекции, и это самое главное. Более того, выздоровевших было больше, чем заболевших.

На данный момент, по словам Зеленского, в стране свободны 70% койко-мест.

Мы не закрывали городов, действовал транспорт, мы не вводили комендантский час.

Также он пообещал уже в феврале начать вакцинацию украинцев.

Уже в феврале начнется вакцинация... В Украину поступит один миллион доз. Первый миллион - от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время.

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Кроме того, Украина просит Китай ускорить поставки вакцины от COVID. Киев рассматривает сотрудничество по вакцине не только как межправительственное соглашение.

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