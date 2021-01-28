В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержала группу бандитов незаконно врезалась государственную в трубу и выкачивала из нее нефть. Сумма ущерба государству составила 20 миллионов долларов.

Незаконная операция была проведена гражданами, живущими в Роменовском районе области, часть из них была ранее судима за аналогичные нарушения закона. Нефтепродукты сохранялись на расположенной неподалеку от места преступления нефтебазе.

Отмечается, что краденное черное золото бочками отправляли на мини-заводы, где переделывали его на топливо ради продажи. Правоохранители арестовали организатора ОПГ и других членов "на горячем" во время вреза. Было открыто уголовное дело по части 3 статьи 185 (кража) и части 3 статьи 204 (незаконное хранение и сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Читайте также, Украина начала поставки нефти в Беларусь по трубопроводу "Одесса-Броды". редоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания).

Кроме того, мировая стоимость нефти преодолела барьер 2020 года. Столь яркий оптимизм во фьючерсах вызван тем, что Саудовская Аравия сократила добычу черного золота в феврале-марте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.