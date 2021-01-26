Контрразведка Службы безопасности Украины в Черниговской области раскрыла факт расхищения военного имущества.

Было достоверно установлено, что лица, находящееся на высоких должностях одной из частей Министерства обороны Украины занимались разворовыванием имущества для дальнейшей продажи его коммерческим структурам, реализовывавшем его в госпредприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на выкраденных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать.

Отмечается, что в процессе проведения обысков у злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли военное имущество, которое было полностью готово для экспорта в азиатскую страну. К тому же, сотрудники силовых структур нашли и склад, где находилась похищенная из воинских частей продукция.

Читайте также, СБУ провела обыски в "Укроборонпроме". Следственные действия проводились на основании постановления Шевченковского районного суда столицы и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Кроме того, полковник ВСУ погорел на взятке в 400 тысяч. Он требовал у руководителя предприятия неправомерную выгоду за внесение изменений в технические условия тендера, что позволило бы предприятию принять участие в государственной закупке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.