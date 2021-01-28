Зупинка серця, клінічна смерть та реанімація. І все це посеред уроків. У школі в Запоріжжі рятували учня, який раптово знепритомнів та перестав дихати. Першу допомогу надали вчитель і шкільна медсестра. Далі підключилися аж дві бригади "швидкої". Зрештою серце вдалося запустити, але до тями хлопець не прийшов і досі.

У якому стані він зараз? І що могло спричинити такі наслідки - дізнавався Сергій Бордюжа.

Там, там хлопець, мій однокласник лежить без сознанія і без диханія.

З такими словами до кабінету шкільного лікаря вбігли учні 11-А класу. Їхній товариш знепритомнів у роздягальні. За кілька хвилин до початку останнього уроку фізкультури. Саме вчитель і почав надавати хлопцеві першу медичну допомогу.

Ганна Бончева, лікарка школи № 15:

Я йому прийшла на допомогу і ми разом хвилин 5 може 7 тому шо я не засікала скільки часу. Ми робили непрямий масаж серця, поки приїхала швидка. Перша швидка. Друга приїхала через дві хвилини після першої.

За життя старшокласника дві реанімаційні бригади боролися майже сорок хвилин.

Оксана Кириченко, директор школи № 15:

Підійшла ще мама хлопця. Але вона туди ж не заходила, тому що це все відбувалося в роздягальні. Там де хлопець і впав. Ну і потім уже через 40 хвилин десь його забрала, то їсть наші учні 11 А класу допомогли винести його сюди в реанімаційний автомобіль.

Наразі шістнадцятирічний юнак у реанімації обласної дитячої лікарні. У край тяжкому стані, кажуть медики.

Юрій Борзенко, директор КНУ "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня":

Сейчас он находится в медикаментозном сне, на искусственной вентиляции. На очень высоких дозах симпатомиметиков. Это препараты, которые стимулируют кровообращение и сердечную деятельность. Пока его состояние остается не стабильным. Уровень сознания не определяется, потому что находится в медикаментозном сне. И ответить, что явилось причиной такого происшествия, пока не возможно.

У школі розповідають: учень ніколи не звертався до лікарів.

Ганна Бончева, лікарка школи № 15:

Є такі діти які день через день заходять. Ну, шоб поздороватись, як кажуть. Цю дитину я не знала. І по документах, які нам приносять 086 форма, з поліклініки, у нього перша група здоров'я. Це говорить про те, шо дитина повністю здорова. То єсть немає ніяких хронічних захворювань.

Інфаркт або можливе отруєння в обласній дитячій лікарні також відкидають. Кажуть, причину несподіваної зупинки серця з'ясують згодом, коли учень отямиться. А наразі лікарі пишаються своїми колегами та вчителями.

Юрій Борзенко, директор КНУ "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня":

Если учесть за последние года которые мы знали, слышали и видели, сколько происходило детских смертей в школах. Здесь можно снять шляпу перед медицинской сестрой, которая владела принципами реанимации. Смогла ребенка поддержать до приезда скорой помощи. И скорая помощь, скажу так - красавцы.

У школі сподіваються на найшвидше одужання одинадцятикласника. Попереду в хлопця ЗНО та випускний.