Не проїхати і не пройти

Не проїхати і не пройти. Україну тероризує потужний циклон, який приніс снігопади та буревії. На півдні - закриті траси. Кількість аварій навіть складно порахувати. Електромережі обірвав вітер.

Лише в Одесі впало пів тисячі дерев. Через завали, замети та слизькі тротуари люди масово травмуються. постраждалих десятки.

Яка ситуація станом на зараз? Де вона найгірша? І коли стихія нарешті вгамується - про це в наступному матеріалі.

Учорашній сніжний апокаліпсис в Одесі був лише... початком! Цієї ночі мокрий сніг змінився на дощ. А потім ударив мороз. Дерева та електродроти вкрилися льодом та під шквальним вітром почали падати. Ось - дерево розтрощило житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

Світлана, жителька пошкодженого будинку:

Там бабушка, восемьдесят два года, живет. Это дерево было под стенкой и упало на забор, а забор был прикрепленный к стенке домовой и вот оно сорвало и вырвало.

Загалом в Одесі впало близько пів тисячі дерев. Обірвало зо дві сотні ліній електропередачі. Двоє людей травмовані, одна у лікарні. Зранку одесити не впізнали свого міста. Скрізь завали, а під снігом небезпечні дроти.

Валентина, жителька Одеси:

Старушки все вообще сидят дома, все в шоке, хотя температура вроде бы плюсовая. Ну, потому что они понимают, что не пройдут даже до магазина, даже до мусорника невозможно пройти, где дворники наши, где?

А ось за містом жах відбувався вночі на трасах. ДСНС, поліція, Служба автодоріг витягували із заметів автомобілі та навіть пасажирські автобуси. За добу врятували приблизно тисячу людей. А сьогодні на головних магістралях регіону взагалі Заборонили рух транспорту: це траси Одеса-Рені, Одеса-Кучурган та Одеса-Київ.

Дмитро Рибалка, начальник Служби автомобільних доріг у Одеській області:

Сьогодні складається така ситуація, коли техніка, навіть одна, друга, третя - одна за одною йде. Проходить хвилин десять - і воно знову там переметає, замітає і рухатись на звичайному автомобілі вже неможливо.

Через аварійні відключення знеструмлені півтори сотні населених пунктів. І за прогнозами синоптиків, ця ніч буде складною - буревії вщухнуть тільки завтра.

Сергій Готко, директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи одеської ОДА:

Прогноз погоди, на жаль, невтішний мокрий сніг, пориви вітру відповідним чином це будуть у нас перемети, налипання, знеструмлення.

А це вже сусідня Миколаївщина. Її теж засипає та замітає другу добу. Тут ще напередодні оголосили "червоний рівень небезпеки". На трасах їхати складно. На підйомах величезні затори.

А вночі через замети та ожеледицю, як і на Одещині, довелося перекрити деякі дороги. Їх розчищали всю ніч. І на ранок рух київською трасою відновили, шлях на Кишенів поки що закритий.

Юлія Анісімова, фахівець ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Наразі рятувальники працюють у Врадіївському, Кривоозерському, Вознесенському, Доманівському, Первомайському районах області.

Між Миколаєвом та Одесою зіштовхнулися кілька фур. Рятувальники чергують цілодобово: зі снігових заметів витягли понад пів сотні машин і карету швидкої.

На Черкащину великий сніг і вітер прийшли цієї ночі. І вкрили всю область. 10 сіл без світла. І якщо в самих Черкасах наслідки заметілі не такі відчутні, то в районах - ситуація значно складніша.

Так місцеві комунальники долають наслідки негоди в Городищі. Із громадським транспортом проблеми. У містечку люди зранку насилу дісталися на роботу:

Аліна Воловіна, жителька міста Городище:

Виходжу, ждати по пів години і по морозу іду пішком. Мерзнути - погано їздить транспорт.

Лопату з рук двірничка Ірина не випускає з п'ятої ранку. Разом з колегами розчищає тротуари та під'їзди до будинків. Бо за ніч замело все.

Ірина Гребенюк, двірничка:

Стараємось все по можливості зробить, щоб і діти могли в школу добратись і люди на роботу.

На трасах ситуація краща. Головні шляхи почали прибирати з ночі. І на ранок вони стали проїзними. Утім чиста дорога з водієм цього автомобіля зіграла злий жарт. Через снігову кашу на узбіччі чоловік ледь не злетів у кювет.

Андрій, водій вантажівки:

Прибрали дорогу. Проїхали машини прочистили, а сніг ішов і захватило обочіну колесо, і вилетів, і всьо.

А на Кіровоградщині, це ще одна область, по якій сильно вдарила негода, рятувальники витягли з пів сотні автівок, які злетіли в кювет. Серед них і вантажівка, яка перевозила кисень для лікарень. В області - "помаранчевий рівень" небезпеки.

Почало засипати снігом і столицю. Щоправда, не так екстремально, як Одесу чи Миколаїв. Ще з ночі усі комунальні служби та надзвичайники в бойовій готовності. І весь день місто було проїзним і прохідним. Лише надвечір почалися затори, та це для Києва звичне явище, незалежно від погоди. Та синоптики попереджають: розслаблятися не варто. Сніжитиме ще кілька діб.