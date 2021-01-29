Вакцина від американської компанії "Novavax" пройшла випробування [ Редактировать ]
Нова вакцина від американської компанії "Novavax" успішно пройшла фінальну стадію випробувань. Препарат ефективний на 89 відсотків навіть до британського штаму, так стверджують виробники. Наразі вони подали документи на реєстрацію своєї вакцини.
Інша компанія "AstraZeneca" вже отримала схвалення своєї вакцини в ЄС. І стала третім постачальником проти COVID-19 сироватки в Європу.
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