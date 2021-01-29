Крок до масової вакцинації зробили напередодні депутати Верховної Ради. У першому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє сертифікацію ліків, що не пройшли останнього етапу клінічних випробувань. Вже сьогодні профільний комітет має доопрацювати деякі положення.

І тоді нардепи планують ухвалити документ у цілому. У більшості фракцій наразі вважають, що у законопроєкті бракує запобіжників від сертифікації сумнівних препаратів.

Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації та медичної допомоги: