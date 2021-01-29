Депутати Верховної Ради зробили крок до масової вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
Крок до масової вакцинації зробили напередодні депутати Верховної Ради. У першому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє сертифікацію ліків, що не пройшли останнього етапу клінічних випробувань. Вже сьогодні профільний комітет має доопрацювати деякі положення.
І тоді нардепи планують ухвалити документ у цілому. У більшості фракцій наразі вважають, що у законопроєкті бракує запобіжників від сертифікації сумнівних препаратів.
Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету з питань здоров'я нації та медичної допомоги:
Усі вакцини, які сьогодні використовуються для проведення щеплень проти COVID-19 у провідних країнах світу також не мають повної реєстрації в цих країнах, а отримали допуск до застосування - так звану реєстрацію під зобов'язання.
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