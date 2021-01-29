Інженери Італії побудували будинок за допомогою 3D-прінтера [ Редактировать ]
В Італії звели будинок за допомогою 3D-принтера. На його будівництво витратили 200 годин. А основним матеріалом став ґрунт. За словами інженерів, споруда вийшла повністю екологічною.
Із ґрунту та за допомогою 3D-принтера. Ось такий будинок звели в одному з італійських містечок - Равенні. Цей проєкт називається "TECLA". Представники місцевої компанії, які володіють кількома 3D-принтерами, зазначають - їхній будинок став першим повністю екологічно чистим в Італії.
Альберто Чизолі, інженер:
Я вважаю, що екобудинки - це наше майбутнє. Для їхнього зведення чудово підходять 3D-технології. Вони заощаджують час. А наша планета вимагає якраз сучасних екологічних підходів. Тож наші оселі колись зможуть замінити традиційну модель на нову, яка не шкодить довкіллю.
Матеріал для зведення стін - ґрунт, який змішали з рисовими відходами та стабілізаторами. За словами інженерів, вийшло щось схоже на глину.
Альберто Чізолі, інженер:
Ми викопали ґрунт із ділянки, на якій триває будівництво. Обробили його, відфільтрували, висушили, додали спеціальні стабілізатори. Це зробило його водостійким і міцним. Насправді ж - це унікальний процес.
Будували споруду два 3D-принтери впродовж двохсот годин. Представники компанії наголошують - звичайні помешкання зводять значно довше. Крім того, вони потребують більших інвестицій.
Альберто Чізолі, інженер:
Ми виконуємо цілі ООН щодо нашого майбутнього. В організації наголошують саме на впровадженні нового та безпечнішого для планети підходу з будівництва. 3D-друк - наша відповідь на цей заклик. Це краще та ощадливіше.
Багато хто до таких екобудинків ставиться скептично. Дехто каже: поки що жити в них неможливо. Представники компанії з такими закидами частково погоджуються та заявляють: це лише початок, а їхнє будівництво - експериментальне.
Нині інженери щодня працюють над удосконаленням, щоб у майбутньому цю технологію використовували для зведення як багатоповерхівок, так і приватних осель.
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