Зеленский поделился новыми достижениями [ Редактировать ]
В пятницу, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых достижениях в своей работе. Об этом он поделился в своем видеообращении.
"Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому без посредников и без лжи - о том, что было сделано в последнее время", - сказано в сообщении.
Зеленский отметил что им и его командой:
• Установлена предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6 грн 99 коп.
• Запущен доступную для Украинской ипотеку - под 7%.
• Парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум.
• Поддержано законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ.
• И о самом важном - о детях. Подписал указ о премий, стипендий и грантов для умных, талантливых учеников Украины.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.
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