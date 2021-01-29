В пятницу, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых достижениях в своей работе. Об этом он поделился в своем видеообращении.

"Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому без посредников и без лжи - о том, что было сделано в последнее время", - сказано в сообщении.

Зеленский отметил что им и его командой:

• Установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6 грн 99 коп.

• Запущен доступную для Украинской ипотеку - под 7%.

• Парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум.

• Поддержано законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ.

• И о самом важном - о детях. Подписал указ о премий, стипендий и грантов для умных, талантливых учеников Украины.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.