COVID-19 у світі: португальцям заборонили виїжджати з країни [ Редактировать ]
Кількість хворих на COVID-19 у світі знову зростає. Понад 600 тисяч нових заражень - за останню добу. Найбільше у США, Бразилії та Іспанії. Критична ситуація в Португалії. Про це заявив тамтешній прем'єр - Антоніу Кошта. Нині там рекордна кількість ковідних смертей від початку пандемії.
Португальцям заборонили виїжджати з країни. Грузія запроваджує карантин вихідного дня, але послаблює низку інших обмежень. З 1 лютого там знову запрацюють усі крамниці й торговельні центри, дитячі садки і школи. Відновлює роботу громадський транспорт.
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