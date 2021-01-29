Кількість хворих на COVID-19 у світі знову зростає. Понад 600 тисяч нових заражень - за останню добу. Найбільше у США, Бразилії та Іспанії. Критична ситуація в Португалії. Про це заявив тамтешній прем'єр - Антоніу Кошта. Нині там рекордна кількість ковідних смертей від початку пандемії.

Португальцям заборонили виїжджати з країни. Грузія запроваджує карантин вихідного дня, але послаблює низку інших обмежень. З 1 лютого там знову запрацюють усі крамниці й торговельні центри, дитячі садки і школи. Відновлює роботу громадський транспорт.