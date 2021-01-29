Француз переміг у навколосвітніх перегонах серед яхтсменів-одинаків [ Редактировать ]
Француз Яннік Беставен переміг у навколосвітніх перегонах серед яхтсменів-одинаків. У плаванні він пробув понад 80 днів. За цей час подолав майже 30 тисяч морських миль. За умовами змагання - учасники не мають права заходити в порти, а їхні команди - допомагати їм із суші. Капітани повністю покладаються на свої вміння. Ці перегони вважають найскладнішими у світі серед океанських регат.
Яннік Беставен, переможець регати:
Це все - ніби уві сні. Не можу повірити власним очам. Дивне відчуття, коли після тривалого періоду повної самотності ви потрапляєте на таку вечірку з феєрверками. Я досі не розумію, що відбувається. Здається, перегони ще тривають. Втім, так, моя дитяча мрія здійснилася.
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