Француз Яннік Беставен переміг у навколосвітніх перегонах серед яхтсменів-одинаків. У плаванні він пробув понад 80 днів. За цей час подолав майже 30 тисяч морських миль. За умовами змагання - учасники не мають права заходити в порти, а їхні команди - допомагати їм із суші. Капітани повністю покладаються на свої вміння. Ці перегони вважають найскладнішими у світі серед океанських регат.

Яннік Беставен, переможець регати: