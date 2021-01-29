Когда начнется вакцинация от COVID в Украине [ Редактировать ]
В Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил он.
По его словам, отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств.
"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", - сказал Ляшко.
Ранее сообщалось, что Рада разрешила запуск COVID-вакцинации в Украине.
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