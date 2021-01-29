В пятницу, 29 января, в Пенсильвании (США) возле стриптиз клуба произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает местное издание Pittsburgh Post-Gazette.

Как сообщает полиция округа Аллегейни, экстренные службы получили сообщения о стрельбе возле клуба Club Erotica в 2:34 (9:34 по Киеву). Прибывшие на место медики констатировали смерть двух человек, еще троих доставили в больницу.

Отмечается, что причины и подробности стрельбы пока неизвестны. Правоохранители начали расследование инцидента.

Ранее мы писали о том, что в Киеве кавказцы с криками "Аллах Акбар" устроили стрельбу. Прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что так "развлекалась" нетрезвая компания в одном из домов на улице Дмитрия Луценко.

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